Altro che Nani, è diventato come l’incredibile Hulk: addominali scolpiti e pettorali in mostra, il portoghese è esplosivo [FOTO]

Un aspetto fondamentale della vita di un calciatore è la forma fisica. Nelle ultime settimane era salita alla ribalta la storia di Fernando Torres che aveva fatto il giro del web per la sua trasformazione fisica. Un altro calciatore che si conferma in grande forma è Luis Nani, negli ultimi giorni il portoghese ha pubblicato un video che ha ottenuto tante soddisfazioni dal punto di vista di like e commenti. Attualmente gioca nell’Orlando City, ma la sua carriera è stata legata soprattutto al Manchester United. E’ un calciatore che gioca principalmente in posizione esterna, è dotato di grande corsa e si è messo sempre in mostra per il sacrificio. La prima esperienza da calciatore è stata con la maglia dello Sporting Lisbona. Si è confermato uno dei migliori e ha attirato l’attenzione del Manchester United, è stata l’esperienza più importante della sua carriera.

Poi torna allo Sporting Lisbona e successivamente indossa anche le maglie di Fenerbahce e Valencia. Nel 2015 è arrivato in Italia grazie alla Lazio, ma il suo rendimento è stato altalenante. Torna ancora allo Sporting Lisbona, infine l’Orlando City. Protagonista anche con la maglia della Nazionale, nel 2016 ha vinto l’Europeo con la divisa del Portogallo.

Il fisico strepitoso

Il calciatore continua a pubblicare su Instagram scatti del suo fisico in grandissima forma. Il portoghese ha mostrato i frutti del suo duro lavoro in palestra: addominali scolpiti in bella mostra, pettorali, bicipiti, tricipiti e quadricipiti. Aveva portato discussione il messaggio dell’ex compagno di squadra nel Portogallo Yannick Djalo: “Pooowwww! L’uomo con più muscoli da quando era un bambino e con il maggior numero di addominali al mondo!”. Nani è migliorato ancora negli ultimi mesi, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del fisico di Nani.