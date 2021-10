Il figlio segna e il padre viene esonerato: “ha pianto, ma ha fatto il suo dovere”

SportFair

Niccolò va in gol, papà Massimo incassa la sconfitta e viene esonerato dopo 48 ore. E’ l’episodio che è andato in scena nel match del campionato di Serie D tra Progresso e Athletic Carpi, valido per il Girone D. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 e la società ospite ha annunciato l’esonero di Massimo Bagatti.

Il match si è sbloccato con un gol di Niccolò Bagatti, centrocampista classe 1998 e figlio dell’ex allenatore del Carpi. A 10 minuti dal termine è arrivato il pareggio di Villanova, che però non è servito ad evitare l’esonero dell’allenatore. “Niccolò è davanti agli spogliatoi che piange perché indirettamente col suo gol pensa di avermi fatto un danno, ma gli ho detto che non deve fare così, ha solo fatto il suo dovere”, ha raccontato l’allenatore ai cronisti al termine del match.