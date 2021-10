Il cucchiaio di Messi e il tiro alle stelle di Mbappé: il Psg è una squadra di… rigore [VIDEO]

SportFair

Non solo Inter e Milan in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, si sono giocate altre sfide bellissime. In particolar modo Atletico Madrid-Liverpool con il successo della squadra di Klopp con il risultato di 2-3.

Vittoria di rimonta per il Psg contro il Lipsia, la squadra di Pochettino ha rischiato tantissimo. I padroni di casa passano in vantaggio con un gol di Mbappé. La reazione dei tedeschi è da grandissima squadra, i gol di André Silva e Mukiele ribaltano il risultato. Il Psg non demorde e trova altre due marcature: Messi pareggia i conti, lo stesso argentino si presenta dal dischetto e con il cucchiaio sigla il definitivo 3-2. A tempo quasi scaduto un altro calcio di rigore: Mbappé tira il penalty alle stelle.

SIMPLESMENTE LIONEL MESSI 🐐 pic.twitter.com/cEo3UaPqK8 — Mundinho Messi ² (@Mundinho_Messi2) October 19, 2021