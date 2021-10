Koeman ha le ore contate: il Barcellona ancora ko, l’Atletico Madrid scatta in vetta

SportFair

Non solo la Serie A, anche la Liga spagnola è scesa in campo per la giornata di campionato. In attesa della partita del Real Madrid, il Barcellona continua a deludere, la stagione è sempre più negativa. Il presidente Laporta ha confermato la fiducia nell’allenatore alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid, ma la pessima prestazione contro i Colchoneros potrebbe portare al ribaltone.

La squadra di Simeone ha giocato una bellissima partita, il primo tempo è stato di altissimo livello. La gara è in archivio già al 45′, l’Atletico Madrid trova due gol con Lemar e Suarez. Nella ripresa il Barcellona non ha la forza di rientrare in partita, finisce 2-0. Sarà una notte di valutazioni in casa Barcellona con Koeman che rischia l’esonero. Andrea Pirlo è alla finestra.