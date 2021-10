Mauro Icardi perdonato? Wanda Nara rompe il silenzio: “alla famiglia ci penso io, alla p***ana la vita” [FOTO]

Wanda Nara ha finalmente rotto il silenzio. Dopo giorni e giorni di scoop, ipotesi, rumors e indiscrezioni, la showgirl argentina, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi ha finalmente parlato e lo ha fatto con una Storia Instagram nella quale ha pubblicato diverse foto di famiglia, dove questa volta compare anche il giocatore del PSG e una frase pungente. “Della famiglia mi prendo carico io, della puttanella la vita stessa”, ha scritto, riferendosi ovviamente all’attrice argentina Eugenia Suarez, detta “La China”, che avrebbe creato il caos nella coppia con dei messaggi privati ad Icardi.

Wanda Nara ci tiene a precisare però, che con Icardi ancora non è tutto tornato come prima. Le foto postate nel collage della Storia Instagram sono infatti “degli ultimi tre mesi e già pubblicate”, ha scritto, come a voler precisare che, forse, ancora i due non si sono definitivamente ricongiunti.