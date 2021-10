Ibrahimovic allontana il ritiro: “Milan? Non sono sicuro che sarà l’ultima squadra in cui giocherò”

SportFair

Zlatan Ibrahimovic ha ancora una voglia matta di scendere in campo e dimostrare ciò di cui è capace nonostante i suoi 40 anni e qualche antipatico acciacco. Il calciatore svedese ha confermato la sua voglia di giocare a calcio, la sua più grande passione e lo ha fatto in un’intervista a Telefoot nella quale ha affermato he la sua carriera non terminerà al Milan e che dunque il suo ritiro non è poi così tanto vicino.

“Non sono sicuro che il Milan sia l’ultima squadra in cui giocherò. Voglio restare in campo finché posso. Se volessero mandarmi via e io sento di poter andare ancora avanti, continuo. Al Milan ho un grande ruolo, grandi responsabilità, la possibilità di esprimere la mia leadership. È una situazione che mi piace e che mi dà tanto perché sono il più grande. Ed è la prima volta che mi ritrovo in questa situazione“, ha affermato.

“Sono orgoglioso di essere stato ad alti livelli per venticinque anni. Vengo da una nazione con 10 milioni di persone e ho dimostrato al mondo che anche un calciatore svedese sa giocare a calcio. Eredi? No, non c’è nessuno. C’è un solo Zlatan“, ha concluso in perfetto stile Zlatan.