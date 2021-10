L’Inter non sbaglia e sbanca il campo dell’Empoli: il riscatto di Roma e Lazio, è un doppio successo che allontana la crisi

SportFair

Dopo la debacle della Juventus contro il Sassuolo, si sono giocate altre partite interessanti valide per la decima giornata del campionato di Serie A. In campo l’Inter, la squadra di Simone Inzaghi chiamata a riscattare le ultime due partite (pareggio contro la Juve e sconfitta contro la Lazio). I nerazzurri tornano al successo, tre punti meritati sul campo dell’Empoli. Il grande protagonista è stato D’Ambrosio, prima un intervento decisivo a salvare un gol, poi il contatto in area di rigore dei nerazzurri con Bajrami ma l’arbitro non fischia. E’ lo stesso esterno a siglare il gol del vantaggio con un gol di testa. Nella ripresa follia di Ricci ed espulsione con un rosso diretto, il gol del raddoppio è stato siglato da Dimarco. Infine un gol annullato per un fallo di mano di Gagliardini. Finisce 0-2, l’Inter sale a 21 punti e si conferma a -7 dal Milan.

Le altre partite

Prima l’Inferno, poi il Paradiso. La Roma torna al successo sul difficile campo del Cagliari, sono tre punti d’oro per la classifica dei giallorossi ma anche per il morale. I padroni di casa passano in vantaggio al 52′ con un gol di Pavoletti. La reazione della squadra di Mourinho è da grande squadra, si registra il ribaltone. Il pareggio arriva con il difensore Ibanez, è di Pellegrini il gol del definitivo 1-2. La Lazio riscatta la pessima prestazione contro il Verona e torna al successo. Tre punti con il minimo sforzo per la squadra di Maurizio Sarri che ha superato la Fiorentina: decisivo un gol di Pedro al 52′. La Roma sale a quota 19 punti, la Lazio a 17. E’ un campionato sempre più bello.