Dazn presenta il nuovo formato “I love Mondays”, ogni lunedì su Twitch i retroscena del weekend di serie A e le analisi delle partite

Ogni settimana inizia con I Love Mondays, il nuovo format di DAZN che racconta su Twitch i retroscena delle giornate di Serie A Tim appena trascorse.

In onda dalle ore 18:30 alle 19:30 sul canale Twitch (daznit) e su DAZN, l’appuntamento nasce per coinvolgere in modo interattivo e immediato tutti i tifosi nel racconto della Serie A Tim: analisi post partita, retroscena, protagonisti, situazioni ed emozioni del turno di campionato attraverso le voci dei bordocampisti DAZN che hanno vissuto i match in prima linea.

A rendere unico il nuovo format della DAZN Squad, gli interventi di ex giocatori che, attraverso la loro esperienza, con commenti tecnici e aneddoti, arricchiscono il racconto alimentando l’interazione con la community.

I Love Mondays sfrutta le potenzialità di Twitch ampliando la propria audience verso il pubblico dei più giovani che privilegia modalità di fruizione più immediate e coinvolgenti. Su Twitch, i tifosi possono interagire tra loro e con i talent DAZN via chat, scambiandosi opinioni e ripercorrendo i momenti più emozionanti delle partite in compagnia dei bordocampisti e dei loro ospiti.