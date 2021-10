Hamilton è il poleman in Turchia, ma Bottas partirà primo e vuole il suo… ruotino: che siparietto in conferenza stampa [VIDEO]

SportFair

Sono andate in scena oggi, a Istanbul, le qualifiche del GP di Turchia di Formula 1. Lewis Hamilton ha chiuso la Q3 davanti a tutti, ma partirà 11° a causa della penalità per la sostituzione di alcune componenti della power unit e sarà Valtteri Bottas a partire dalla prima posizione in griglia nella gara di domani.

Nella conferenza stampa post qualifiche i due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un simpatico siparietto: Hamilton è di fatto il poleman di oggi anche se sarà Bottas a partire davanti domani e su questo si è tanto scherato con la stampa: “Beh la pole è lo stesso mia no? Ah no? Accidenti…”, ha scherzato il campione del mondo in carica.

Bottas ha anche richiesto al suo collega il ruotino che assegnano al poleman: “dove è il mio ruotino?“. “Non so che fine facciano“, ha affermato Hamilton.