“Grazie Vale”, Sky VR46 omaggia Valentino Rossi con una livrea speciale per il Gp di Misano [FOTO]

E’ ufficialmente iniziato il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Tutti gli appassionati delle due ruote sono sintonizzati sulla gara, davvero speciale, poichè l’ultima di Valentino Rossi a Misano, davanti al suo pubblico.

Una domenica speciale per il Dottore che è stato omaggiato dai ragazzi della sua squadra, la Sky VR46: il team è sceso in pista con una livrea, una tuta ed un casco davvero speciali. Un total look completamente giallo e la scritta “Grazie Vale”. Durante la gara di top class è Luca Marini a sfoggiare questo splendido look per omaggiare il fratello maggiore.