Verstappen impeccabile ad Austin: suo il Gp degli Stati Uniti, Hamilton costretto ad inseguire

Una domencia di sport davvero speciale! Calcio, tennis, ciclismo e motori hanno intrattenuto tutti gli appassionati, regalando emozioni intense ed uniche! Dalle sfide di Serie A al successo di Sinner ad Anversa, fino all’ultima gara di Valentino Rossi a Misano e la vittoria del titolo Mondiale di Quartararo, senza dimenticare l’oro iridato di Elia Viviani a Roubaix.

Una giornata così speciale non poteva che concludersi con una gara ricca di adrenalina: è andato in scena questa sera, infatti, il Gp degli Stati Uniti di Formula 1, un nuovo importantissimo appuntamento per il duello per il titolo Mondiale tra Verstappen e Hamilton.

Al termine dei 56 giri è Max Verstappen a festeggiare sul circuito di Austin per una vittoria davvero speciale: l’olandese della Red Bull ha chiuso la sua gara al primo posto, davanti a Hamilton e a Perez.

Verstappen ha gestito perfettamente la gara di oggi in Texas, e Hamilton non ha potuto far nulla per superare il suo diretto rivale. Buon quarto posto di Charles Leclerc, mentre Sainz ha chiuso la sua gara in settima posizione. La strategia aggressiva della Red Bull alla fine si è rivelata quella vincente e la Mercedes si è dovuta arrendere.

Si complica adesso la situazione per Lewis Hamilton, che deve recuperare ben 12 punti da Verstappen. Mancano però ancora ben 5 gare, quindi la strada è ancora lunga e tutto può succedere.

Le parole dei top 3

Verstappen: “abbiamo perso la posizione in partenza, quindi dovevamo provare a fare qualcosa di diverso. Siamo stati aggressivi, non ero sicuro che avrebbe funzionato ma gli ultimi giri sono stati divertenti. Sono felice di aver tenuto duro“.

Hamilton: “congratulazioni a Max, ha fatto un ottimo lavoro oggi. E’ stata una gara durissima, io sono partito bene, ho dato tutto, ma loro avevano un vantaggio questo weekend, non potevo fare di più. Devo ringraziare il mio team”.

Perez: “non ho potuto bere per tutta la gara, facevo molto caldo, a metà del secondo stint ho iniziato a faticare“.