Il gol di Mbappè in Nations League mette in ‘crisi’ la Uefa: “lavoreremo su alcune soluzioni per migliorare la regola”

E’ passata quasi una settimana dalla vittoria in Nations League della Francia, ma ancora non si sono del tutto placate le polemiche legate al gol di Mbappè, che ha fatto scaturire tanti dubbi ed infuriare gli spagnoli, usciti sconfitti in finale.

Il gol del calciatore francese è valido e ormai non c’è nulla da fare per cambiare il risultato del match, ma sembra che la Uefa sia pronta a lavorare per cambiare quella regola che ha spinto l’arbitro del match a convalidare il gol.

Il direttore arbitrale della Uefa, Roberto Rosetti, ha spiegato che “Anthony Taylor abbia preso una decisione corretta in base alla Legge vigente e alla sua interpretazione ufficiale, poiché il giocatore è intervenuto deliberatamente per giocare la palla e l’avversario non ha interferito nel gioco“.

Rosetti ha poi aggiunto che “l’attuale interpretazione della Legge sembra essere in conflitto con lo spirito della Legge stessa, che è quello di impedire a qualsiasi giocatore di approfittare della propria posizione di fuorigioco” e ha poi annunciato che “la posizione della UEFA è che ci sono modi per migliorare la formulazione per adattarla all’obiettivo della legge del fuorigioco e allo spirito del gioco. Ho già contattato i miei colleghi della FIFA e dell’IFAB e discuterò delle soluzioni alla prossima riunione del comitato consultivo tecnico dell’IFAB“.

La riunione si terrà il 27 ottobre, ma le decisioni finali su questa regola e altre del regolamento Uefa, saranno prese a marzo.