Giuseppe Rossi trova squadra in Italia, la rinascita di Pepito: le tappe, gli infortuni e l’entusiasmo per la nuova avventura

La rinascita di Giuseppe Rossi. Stiamo parlando di un grandissimo calciatore, uno dei più forti nel suo reparto ma che è stato condizionato da tantissimi infortuni. Il calciatore è pronto per una nuova esperienza, Pepito ha deciso di accettare il corteggiamento della Spal e proverà l’esperienza nel campionato di Serie B. Il club ha deciso di valutare al meglio la condizione fisica dell’attaccante, legamenti e crociati sono stati una dannazione nel corso della carriera di Giuseppe Rossi. Nel corso della sua vita calcistica ha attraversato momenti entusiasmanti, su tutti la tripletta con la maglia della Fiorentina nella sfida contro la Juventus, ma anche momenti drammatici dovuti ai tantissimi infortuni.

La storia di Giuseppe Rossi

E’ un calciatore italiano con cittadinanza statunitense. In carriera ha vestito le maglie di Manchester Utd, Newcastle Utd, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo, Genoa e Real Salt Lake. E’ stato convocato anche dalla Nazionale maggiore italiana. È stato soprannominato Pepito da Enzo Bearzot per le caratteristiche simili a quelle di Paolo Rossi. È nato negli Stati Uniti, a Teaneck, ma è cresciuto a Clifton. Gioca come seconda punta, ma può essere impiegato anche come prima punta. E’ mancino naturale ed è dotato di ottima tecnica.

L’ultimo gol realizzato nel campionato italiano risale a maggio 2018 nella sconfitta 2-3 contro il Genoa. Poi l’esperienza con Real Salt Lake ed il gol nel pareggio 4-4 contro i Portland Timbers. Gli infortuni più gravi sono stati 4: 2011-12 rottura al legamento crociato, nel 13-14 infortunio al legamento crociato, nel 14-15 rottura del legamento collaterale mediale, nel 16-17 rottura del legamento crociato.

Adesso la Spal. Il presidente Tacopina ha alimentato l’entusiasmo: “Giuseppe sta bene ed ha grande fame – ha ammesso a tuttomercatoweb.com – . Ci siamo incontrati più volte a New York e credo che possa aiutarci a tornare in Serie A”.