Gigante di Soelden, guida Leitinger dopo la prima manche: l’Italia si fa vedere con Luca De Aliprandini

SportFair

Roland Leitinger fa registrare la sorpresa della mattinata cogliendo il miglior tempo della prima manche sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, nella prima giornata di Coppa del mondo maschile 2021/22. Ottima prova dell’austriaco che, nonostante la partenza col pettorale numero 19, è stato capace di mettersi alle spalle il francese Mathieu Faivre (+0″19) e lo svizzero Marco Odermatt,(+0″21). Leitinger in carriera ha colto il miglior risultato nel gigante ai mondiali di St. Moritz 2017, conquistando la medaglia d’argento, mentre, in Coppa del mondo, può vantare come miglior piazzamento un sesto posto proprio a Soelden nel gigante 2015.

L’Italia si fa vedere in top ten con Luca De Aliprandini, non al meglio per qualche problema fisico avvertito negli ultimi giorni, partito con il pettorale numero uno è stato autore di una buona gara, perdendo qualcosa nella parte alta del muro ma offrendo una solida prova nella parte finale di manche in vista della seconda frazione del pomeriggio. Qualificati per la manche pomeridiana anche Simon Maurberger e Riccardo Tonetti con gli ultimi due tempi utili. Rimane fuori, nonostante un’ottima prova partendo col pettorale numero 50, Filippo Della Vite che si assesta al 34esimo posto a soli 23 centesimi dalla qualificazione seguito da Hannes Zingerle 38esimo, Alex Vinatzer, al debutto in gigante nella Cdm, 46esimo e Giovanni Franzoni 53esimo. Out infine Giovanni Borsotti dopo un’ottima prima parte di gara che lo vedeva tra i primi quattro tempi della mattinata.

Luca De Aliprandini: “sono abbastanza soddisfatto della mia prova per come sono andate le cose nelle ultime settimane. Sapevo che sul ripido non ero al top, li ho preso un po’ di distacco, riguarderò bene il video alla pausa”.

Riccardo Tonetti: “pista difficile ma con neve sciabile i distacchi sono ridotti per cui bisognava rimediare un ritardo migliore, ho girato un po’ troppo lontano dal palo”.

Giovanni Borsotti: “ero un po’ troppo inclinato e sono scivolato via. Sono contento dell’atteggiamento delle prime porte, la pista permetteva di prendere dei rischi e ho deciso quest’anno di osare sempre”.

Ordine d’arrivo GS maschile WC Soelden (Aut):

1. Roland Leitinger AUT 1’03″93

2. Mathieu Faivre FRA +0″19

3. Marco Odermatt SVI +0″21

4. Zan Kranjec SLO +0″27

5. Gino Caveziel SVI +0″35

6. Alexis Pinturault FRA +0″57

7. Alexander Schmid GER +0″67

8. Filip Zubcic CRO +0″71

9. River Radamus USA +0″85

10. Luca De Aliprandini ITA +0″88

29. Simon Maurberger ITA +1″84

30. Riccardo Tonetti ITA +2″02

34. Filippo Della Vite ITA +2″25

38. Hannes Zingerle ITA +2″50

46. Alex Vinatzer ITA +2″95

53. Giovanni Franzoni ITA +3″49