Fury-Wilder, il gancio destro (devastante) che ha chiuso l’incontro [VIDEO]

E’ stato un incontro bellissimo quello tra Tyson Fury e Deontay Wilder, valido per il Mondiale WBC dei pesi massimi. Il duello è andato in scena sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Si sono affrontati due pugili con stili completamente diversi, la tecnica contro la forza. Nei primi round Wilder ha provato a fare la differenza, ma alla lunga è uscito sulla distanza Fury. La svolta è arrivata dalla sesta frazione in poi, all’undicesimo round gancio destro devastante di Fury e Wilder al tappeto, è stato il colpo che ha messo fine al match a favore di Fury.

Al termine del match Fury si è scatenato: “Io sono fatto di acciaio. E’ stata una delle vittorie più grandi della mia vita. Io sono il migliore, ma Wilder è il secondo più forte del mondo. Lo so perché l’ho battuto tre volte. Ringrazio il mio allenatore, senza di lui non sarei arrivato sin qui. Mi ha fatto credere in me stesso ed io ho seguito il suo percorso. Sono il re e sono ancora qui. Grazie a tutti”.

Deontay Wilder Knockout by Tyson Fury pic.twitter.com/B7s5bLgi4W — Coach T Flow (@TERRENCEFLOWE20) October 10, 2021