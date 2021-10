Disavventura per Dybala, furto in villa: portata via una preziosa collezione di orologi

SportFair

Non è un periodo entusiasmante per Paulo Dybala, dentro e fuori dal campo. L’argentino è ai box a causa di un infortunio e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il big match contro l’Inter. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per le zone alte della classifica. L’argentino può rappresentare un’arma importante per i bianconeri, ma dovrà ritrovare la migliore condizione fisica.

Nel frattempo si è registrata una disavventura fuori dal campo. Mentre si trovava in Russia per la trasferta di Champions League contro lo Zenit (0-1 il risultato finale con gol di Kulusevski), alcuni ladri sono entrati nella villa, situata tra Torino e Moncalieri. Un vigilante ha dato l’allarme, ma i malviventi sono riusciti a scappare senza lasciare traccia. Ancora non è certa l’entità del furto, ma i ladri avrebbero portato via una preziosa collezione di orologi.