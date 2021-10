La Juventus è più squadra: che frecciata di Bonucci a Cristiano Ronaldo!

SportFair

La Juventus non si ferma più: terza vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri che si avvicina sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale. La prestazione contro lo Zenit non è stata entusiasmante, ma era importante conquistare bottino pieno. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un colpo di testa di Kulusevski all’86’. La Juventus adesso sembra più squadra, l’addio di Cristiano Ronaldo ha compattato di più il gruppo anche dal punto di vista tecnico come confermato da Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport.

“E’ stata una gara dura, loro appena persa palla si chiudevano. Il merito della vittoria è di tutta la squadra, abbiamo ritrovato la voglia di soffrire e di avere pazienza, questa è la cosa più importante. Nel recente passato avevamo perso questa caratteristica da Juve, giocavamo con un grande campione come CR7 e volevamo metterlo in condizione di fare sempre bene pensando potesse risolvere lui tutte le partite. Quest’anno stiamo ritrovando quell’umiltà giusta che serve per ritrovare la vittoria”.