Un anno fa la morte di papà Enzo: il commovente ricordo di Francesco Totti sui social [FOTO]

E’ passato già un anno da quel terribile 12 ottobre 2020, in cui Francesco Totti diceva addio a papà Enzo. Lo “sceriffo”, così era chiamato a Roma, è morto a 76 anni allo Spallanzani dove era ricoverato per aver contratto il Coronavirus. Enzo è stato impiegato in banca, era sposato con Fiorella e ovviamente non perdeva una partita del figlio.

Un dolore troppo forte per Francesco Totti, che si era preso qualche giorno prima di dedicargli sui social un post davvero commovente, nel quale ha raccontato di aver “trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là ‘da solo’ combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te”.

Oggi, una Storia Instagram ‘fugace’ e commovente, per il primo anniversario di morte di papà Enzo. “1 anno senza di te”, ha scritto er Pupone pubblicando un collage di due foto, una che lo ritrae da bambino in braccio a suo padre ed un’altra in cui saluta commosso, accompagnato dalla canzone “E tu come stai” di Claudio Baglioni.