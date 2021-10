L’ultima di Valentino Rossi a Misano è davvero commovente: sui social il dolcissimo post della compagna Francesca Sofia Novello [FOTO]

SportFair

Domenica ricca di emozioni con la MotoGP: a Misano Fabio Quartararo è diventato campione del mondo della stagione 2021, complice anche la caduta di Pecco Bagnaia a 4 giri dal termine della corsa, vinta poi da Marc Marquez, ma non solo, quella di oggi è stata l’ultima gara di Valentino Rossi davanti al suo pubblico.

Il Dottore ha chiuso al 10° posto la sua gara di oggi, la sua ultima Misano, e non sono mancati i festeggiamenti. Dalla livrea total yellow del Team Sky VR46, alle felpe indossate da tutti gli amici con la scritta “Grazie Vale”, fino alla premiazione di Malagò, Di Maio e Vezzali al lancio del casco ai tifosi.

Al termine di questa domenica davvero speciale non poteva mancare un dolce pensiero della compagna di Valentino Rossi, colei che tra pochi mesi la renderà padre per la prima volta, di una bimba. Francesca Sofia Novello è stata di poche parole, “Grazie amore”, ha infatti scritto sui social, ma le foto scelte per la sua gallery parlano da sole.