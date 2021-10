Perez è il più veloce nelle Fp2 ad Austin. Hamilton e Verstappen regalano subito scintille: “stupido idiota” e spunta un dito medio [VIDEO]

SportFair

Spettacolo in pista ad Austin con i piloti della Formula 1! E’ appena terminata la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti, che già regala scintille.

Sul circuito texano Verstappen e Hamilton non se le sono mandate a dire e ancora il weekend di gara non è entrato nel vivo. L’olandese della Red Bull ha superato il suo diretto rivale per il titolo Mondiale nel giro di lancio per poi rallentare e ricevere il controsorpasso del campione del mondo in carica. Verstappen non ha apprezzato il gesto di Hamilton e dopo aver accelerato per finire ruota a ruota col rivale della Mercedes si è sfogato alla radio urlando “stupido idiota” e rivolgendo al britannico il dito medio.

La sessione è termnata Perez in prima posizione, seguito da Norris e Hamilton. Quarto tempo per Bottas, che si lascia alle spalle Ricciardo e Stroll. Più indietro invece le Ferrari, con Leclerc e Sainz rispettivamente settimo e nono.