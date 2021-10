Formula 1, la zampata del campione: Verstappen in pole negli USA, poi Hamilton. Ottimo Leclerc

SportFair

Il campionato di Formula 1 è entrato nella fase decisiva, si corre il gran premio degli USA. Continua il duello per il titolo, sono due i piloti in corsa: Max Verstappen e Lewis Hamilton con l’olandese leggermente in vantaggio nella classifica piloti. Nelle Fp3 il più veloce è stato Perez, poi Sainz. Al terzo posto Verstappen mentre Hamilton è solo ottavo.

Nelle qualifiche la musica cambia. Nei primi 15 minuti gli esclusi sono Stroll, Latifi, Raikkonen, Schumacher e Mazepin. Il più veloce è il ferrarista Leclerc. Nel Q2 il tempo più veloce è quello di Verstappen, poi Hamilton. Esclusi Ocon, Vettel, Russel, Giovinazzi e Alonso. La pole è di Verstappen, poi Hamilton e Perez. Quarto Leclerc e quinto Sainz. Bottas (quarto in qualifica) partirà nono per la penalità.