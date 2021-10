Hamilton più veloce di Verstappen nelle Fp1 in Turchia, ma il pilota della Mercedes dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia

SportFair

Si torna in pista con la Formula 1, attesa per il gran premio di Turchia. Continua il duello per il titolo tra Hamilton e Verstappen con il pilota della Mercedes leggermente in vantaggio, molto distaccato Bottas.

Si è conclusa la prima sessione di prove libere. Il più veloce è stato Lewis Hamilton che ha staccato il miglior tempo con 4 decimi di vantaggio su Verstappen. Al terzo posto il pilota della Ferrari Leclerc, poi Bottas e Sainz.

Ma è arrivata una pessima notizia per Lewis Hamilton. La Mercedes ha deciso di cambiare l’unità endotermica della power unit. Il campione del mondo partirà con 10 posizioni di penalizzazione in griglia di partenza. Power unit interamente nuova per Sainz che partirà dal fondo della griglia di partenza.