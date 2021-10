Formula 1, il più veloce nelle Fp3 è Perez, poi Sainz: Verstappen vince il duello con Hamilton

SportFair

Cresce l’attesa in vista delle qualifiche del gran premio degli Usa di Formula 1, si sono concluse le Fp3. Continua il duello per la vittoria del titolo, è testa a testa tra Verstappen e Hamilton con il pilota della Red Bull che è leggermente in vantaggio.

Il più veloce è stato Perez, poi il pilota della Ferrari Sainz. Il confronto per il titolo è stato vinto da Verstappen (terzo), solo ottavo Hamilton. Al quarto e quinto posto rispettivamente Norris e Bottas, poi Ricciardo e Gasly. Nono l”altro ferrarista Leclerc.