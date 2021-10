Follia in Portogallo, maxi-rissa tra calciatori e tifosi: spari della polizia in campo [VIDEO]

SportFair

Scene di ordinaria follia in Portogallo, esattamente in occasione della partita del campionato portoghese tra Olímpico do Montijo e Vitória de Setúbal B. L’episodio si è verificato al termine del match che si è concluso sul risultato di 0-0, è scoppiata una rissa che ha coinvolto le squadre e alcuni invasori. La Polizia ha deciso di intervenire, spari in campo per provare a ristabilire la normalità.

Paulo Martins, allenatore della Vitória de Setúbal ha spiegato: “se la polizia non avesse sparato per porre fine al caos sarebbe stato molto peggio. Forse avrebbero dovuto impedire alle persone di entrare nel campo”.

Opinione diversa di Marco Bicho, allenatore dell’Olympic Montijo: “A volte le squadre alla fine della partita perdono un po’ di controllo emotivo. Giocatori, allenatori e direttori si sono riuniti un po’ e c’è stato un conflitto, un po’ di aggressività. Dopo di che, la polizia ha perso il controllo “. In basso il VIDEO.