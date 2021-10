Flavia Pennetta in nomination per la Hall of Fame del tennis: potrebbe essere la prima azzurra ad entrare nella lista dei più grandi di sempre

SportFair

L’Italia, seppur ancora non è cosa fatta, festeggia un traguardo davvero speciale insieme a Flavia Pennetta! L’ex tennista azzurra, vincitrice degli US Open 2015, è nella nomination per l’Hall Of Fame del tennis. La brindisina ha ricevuto una telefonata davvero speciale, che le comunicava la sua corsa per l’entrata nella lista dei migliori di sempre del tennis.

Non sarà facile per Flavia Pennetta, che dovrà ‘sfidare’ colleghi del calibro di Juan Carlos Ferrero, Ana Ivanovic, Carlos Moya, Lisa Raymond e Cara Black.