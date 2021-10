L’ingresso di Donnarumma a San Siro: prima i fischi, poi qualche applauso [VIDEO]

SportFair

Italia e Spagna sono in campo per la semifinale di Nations League. Grande entusiasmo per gli azzurri che sono reduci dalla vittoria dell’Europeo, l’intenzione è quella di confermarsi anche in un’altra competizione importante. L’altra semifinale metterà di fronte Belgio e Francia.

E’ tornato a San Siro il portiere Gigio Donnarumma, non sono mancati i momenti di tensione nelle ultime ore. E’ stato esposto uno striscione durissimo da parte dei tifosi del Milan, nel mirino è finita la decisione dell’estremo difensore di non rinnovare con i rossoneri per trasferirsi al Psg. L’ingresso in campo di Donnarumma è stato accompagnato da qualche fischio, ma si sono registrati anche applausi per l’eroe della squadra di Mancini all’Europeo. Fischiato l’inno della Spagna.