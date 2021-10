Fiorentina, tensione tifosi-Vlahovic: “pezzo di m…”, “gobbo di m…” [VIDEO]

SportFair

La Fiorentina deve fare i conti con il caso Vlahovic. Sembra essersi rotto qualcosa in casa viola, la squadra è reduce dalla brutta sconfitta nel match dell’ottava giornata del campionato di Serie A contro il Venezia, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno da Aramu. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per la compagine di Vincenzo Italiano, la terza nelle ultime quattro.

E’ scoppiato il caso Vlahovic. Il serbo ha comunicato al club la volontà di non voler rinnovare, la conferma è arrivata direttamente dal presidente Commisso. L’attaccante ha rifiutato un contratto importante offerto dal club, tra i quattro e i cinque milioni di euro. Vlahovic è uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A ed è finito nel mirino di tante squadre, in Italia e all’estero.

La cessione è inevitabile e la Fiorentina spera di incassare una buona cifra, dovrà venderlo a gennaio per evitare una svalutazione. Le possibilità di rinnovo sono praticamente nulle, soprattutto dopo la rottura di ieri con in tifosi. Al termine della sconfitta contro il Venezia il calciatore è stato contestato pesantemente da un gruppo di supporter viola presenti nel settore ospite: “pezzo di m…”, “gobbo di m…”. In basso il VIDEO.