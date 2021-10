Fiorentina-Napoli, la FIGC apre un’indagine. Koulibaly: “mi hanno chiamato scimmia di m….”

SportFair

Si è verificato un nuovo episodio di razzismo nel campionato di Serie A, esattamente nel match tra Fiorentina e Napoli. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-2: vantaggio dei padroni di casa con il gol messo a segno da Martinez Quarta, poi la reazione della squadra di Luciano Spalletti con il rigore sbagliato da Insigne e la ribattuta vincente di Lozano. Nella ripresa il gol decisivo di Rrahmani. Percorso netto degli azzurri che tornano in testa alla classifica, settima vittoria consecutiva per la compagine di Luciano Spalletti.

A tenere banco è l’episodio di razzismo che si è verificato allo stadio Franchi. Al termine del match sono stati presi di mira Koulibaly e l’attaccante Osimhen. Il difensore ha alzato la voce sui social. “Scimmia di merda. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre”. La Procura ha deciso di aprire un’indagine.

Anguissa e Osimhen hanno replicato con un sorriso, la reazione di Koulibaly è stata molto più pesante: “A chi hai detto scimmia, a me? Se hai il coraggio vieni qui a dirmelo in faccia”, il difensore è stato poi calmato dai compagni e da Spalletti. L’apertura dell’indagine è stata confermata dalla Figc attraverso una nota.