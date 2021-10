Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono detti addio? Un tradimento la colpa della crisi

SportFair

Una delle storie d’amore più chiacchierate di sempre sembra essere arrivata al capolinea. Dopo un periodo sospetto, caratterizzato probabilmente da una lunga crisi, partita prima del lockdown, sembra che Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si siano definitivamente detti addio.

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, secondo il quale l’attrice avrebbe cercato di salvare il rapporto con tutta se stessa, senza però risultati positivi. Ambra Angiolini fino a pochi mesi fa difendeva il tecnico della Juventus dagli attacchi che riceveva sui social, ma non ci sarebbe stato nulla da fare per salvare il rapporto. Inoltre sembra anche che Allegri abbia tradito Ambra e questo di certo ha influito per una rottura definitiva. L’attrice non è nemmeno stata presente al matrimonio, celebrato ad inizio settembre, della figlia di Allegri, Valentina.