Filippo Inzaghi, la gioia più grande è fuori dal campo: è diventato papà, è nato Edoardo [FOTO]

Momento d’oro per Filippo Inzaghi, l’allenatore è protagonista dentro e fuori dal campo. Il Brescia è reduce dalla vittoria in campionato contro la Cremonese, 1-0 il risultato finale con il gol messo a segno da Spalek. La squadra è in lotta per la promozione diretta, al momento occupa la seconda posizione.

Gioia anche e soprattutto fuori dal campo per l’ex allenatore del Milan. Filippo Inzaghi ha festeggiato oggi la nascita del proprio primogenito, Edoardo. Il tecnico 48enne ha annunciato la notizia in mattinata con un post su Instagram. E’ stata pubblicata una foto con la mano del piccolo Edoardo. La compagna è Angela Robusti.