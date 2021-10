Festa gialla a Misano per l’ultima di Valentino Rossi! Abbracci, sorrisi e regali ai fan: il Dottore lancia il casco in tribuna [VIDEO]

SportFair

E’ successo veramente! Valentino Rossi ha diputato oggi il suo ultimo Gp a Misano della carriera: la gara andata in scena oggi in Emilia Romagna è stata l’ultima del Dottore davanti al suo pubblico, a due gare dal termine della stagione 2021 di MotoGP e della sua carriera a due ruote.

A fine della gara non sono mancati i festeggiamenti: Valentino Rossi è stato inondato dal calore di tutti i suoi amici, dei colleghi, del personale dello staff e dei tifosi. A fine gara il 9 volte campione del mondo ha abbracciato il fratello, gli amici, tra cui anche Cesare Cremonini, per poi avvicinarsi alla tribuna dei suoi tifosi e lanciare loro il suo… casco!

Dopo le premiazioni sul podio e i festeggiamenti di Quartararo e della Yamaha, Valentino Rossi ha ricevuto il premio come icona del Made in Italy, consegnatogli da Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e dalla sottosegretaria Valentina Vezzali e dal presidente della Regione Bonaccini.

Take it in, folks 🙌 Years and years of unforgettable memories in Italy… this is it 💛#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/1GZl0XRhWL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2021