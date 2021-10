Ferrero-Panatta, lite in diretta tv: prima il ‘vaffa’, poi si alza e se ne va [VIDEO]

SportFair

Massimo Ferrero è un presidente vulcanico. Il numero uno della Sampdoria è concentrato sul campionato di Serie A con il club blucerchiato con l’intenzione di disputare una stagione tranquilla e conquistare la salvezza con ampio margine. Ferrero si è infuriato in diretta tv ospite del programma Quelli che il Lunedì, in onda su Rai 2, condotto da Luca e Paolo, è andato in scena uno scontro con la leggenda del tennis Adriano Panatta.

Il presidente Ferrero non ha gradito alcune frasi sulla città di Roma: “Voglio dire al signor Panatta che si è permesso di criticare Roma e i romani, che se lui è dei Parioli, problema suo. Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto Panatta? Ma basta, non può parlare male dei romani. Perché lui di dov’è, di Fossombrone?”. Il numero uno blucerchiato si alza e lascia la trasmissione, ‘vaffa’ nei confronti dell’ex tennista.