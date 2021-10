Svolta storica nella classifica ATP, Federer fuori dalla top 10 dopo 968 settimane

Importante svolta nella top 10 di tennis. Roger Federer, dalla prossima settimana, esce ufficialmente dalla top 10 dopo una lunga permanenza tra i migliori di 968 settimane. Il tennista svizzero dalla prossima settimana dirà addio alla top ten per l’ingresso di Hurkacz che staccando il pass per gli ottavi di finale di Indian Wells farà scivolare Federer in 11ª posizione.

Lo svizzero è comunque il tennista con più presenze di sempre in top 10, seguito da Rafa Nadal, a quota 838 settimane e Connors a 818. Più lontano, al quinto posto, invece l’attuale numero 1 al mondo Djokovic, con 703 settimane in top 10.