Dramma nel basket: Fathallah muore dopo un malore in partita

SportFair

Un dramma ha sconvolto il mondo del basket: è morto Haitem Jabeur Fathallah, 32enne della Fortitudo Messina. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Reggio Calabria, in seguito ad un malore che lo aveva colpito nel corso del match contro la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold di basket.

Il giocatore si è accasciato a terra, la partita è stata sospesa per soccorrere Fathallah. Il cestita è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo. La causa sarebbe un doppio infarto. Il giocatore era molto esperto, vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket. Nato ad Agrigento, nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Porto Empedocle, Racalmuto e Licata.