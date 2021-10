Farfalle d’argento ai Mondiali di ginnastica! Azzurre seconde nell’all-around

SportFair

Continua la magia azzurra! Dopo lo splendido bronzo di Sofia Raffaeli, arriva da Kitakyushu un altro risultato splendido: le Farfalle sono vice-campionesse del mondo!

La squadra azzurra ha chiuso la gara dell’all around dei Mondiali di ginnastica in corso in Giappone, al secondo posto, alle spalle solo della Russia, col punteggio di 86.000.

Dopo il fantastico bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, le Farfalle si mettono al collo una nuova preziosissima medaglia. Applausi infiniti per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean. La medaglia iridata mancava dal 2018.