Fabio Capello è durissimo: “Donnarumma irriconoscente con il Milan, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”

Cresce sempre di più l’attesa per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. La squadra di Roberto Mancini è reduce dal trionfo a Euro2021 e da un buon percorso nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022 e proverà a vincere un’altra competizione. Un grandissimo protagonista delle ultime partite è stato Gigio Donnarumma, il portiere si è messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo.

L’addio al Milan è stato doloroso, l’estremo difensore ha deciso di non rinnovare il contratto e si è trasferito al Psg a parametro zero. I tifosi rossoneri non hanno gradito la decisione, nelle ultime ore è stato esposto uno striscione durissimo, alla vigilia del ritorno a San Siro.

Donnarumma è stato criticato apertamente anche da Fabio Capello, ex allenatore proprio del Milan e adesso commentatore. In un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ non ha risparmiato le critiche: “Spero che sia accontentato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al Psg. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”.