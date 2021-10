Europei di Sitting Volley, azzurre da favola! Finlandia ko: l’Italia è in semifinale

SportFair

Prosegue nel migliore dei modi il cammino della nazionale femminile di sitting volley ai Campionati Europei a Kemer in Turchia. Le ragazze di coach Amauri Ribeiro questo pomeriggio hanno superato brillantemente 3-0 (25-14, 26-24, 25-21) la Finlandia staccando così il pass per la semifinale in programma domani alle ore 16 contro la Germania.

Le vice campionesse d’Europa sono scese in campo con lo spirito giusto. Aringhieri e compagne si sono subito portate avanti (12-6), e forti del vantaggio acquisito hanno chiuso il primo set con il parziale di 25-14. La seconda frazione di gara è stata più combattuta ed equilibrata. Le due compagini hanno lottato punto a punto fino a quando Aringhieri e capitan Bosio hanno regalato l’allungo decisivo per portarsi a casa il secondo set (26-24).

Anche l’inizio della terza frazione di gioco è stato molto equilibrata. Le azzurre hanno provato ad accelerare trovando un importante vantaggio (21-13). La reazione d’orgoglio delle rivali finlandesi è importante (22-20). Le azzurre, nonostante la rimonta avversaria non si sono perse d’animo e con grande determinazione hanno portato a casa il parziale (25-21) e il match.

Giulia Aringhieri: “Abbiamo vinto 3 a 0 e abbiamo conquistato un posto in semifinale, un risultato che abbiamo voluto fortemente. Siamo molto contente e cariche per la prossima partita.”

Silvia Biasi: “Sono molto soddisfatta di come siamo scese in campo. È bello conquistare per la seconda volta una semifinale ai Campionati Europei, adesso cercheremo di giocare ancora meglio per riuscire a portare a casa un posto in finale”.