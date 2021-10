Europei di ciclismo, sfuma la medaglia di bronzo nella madison maschile: quarto posto per Elia Viviani e Michele Scartezzini

SportFair

Dopo la delusione nella madison femminile con il sesto posto della coppia Barbieri-Fidenza, si è conclusa anche la gara maschile con la coppia italiana formata da Elia Viviani e Michele Scartezzini. Partenza positiva per gli azzurri che si piazzano alle spalle del Belgio dopo i primi giri. Si fa sotto la Francia, in risalita anche l’Olanda.

A metà gara la classifica è: Olanda, Russia, Belgio e Italia. L’Italia perde un po’ di terreno, ma il terzo posto occupato dalla Russia è comunque vicino, a 56 giri dal termine il distacco è di 8 punti. Elia Viviani è in grande spolvero, il cambio di ritmo è devastante. Ma non basta per conquistare il terzo posto. Vince l’Olanda, poi Belgio, Portogallo e Italia. Gli azzurri chiudono l’Europeo con una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo.