Europei di ciclismo, l’Italia manca il podio nella madison femminile: sesto posto per Barbieri-Fidenza

SportFair

Ancora grande spettacolo agli Europei di ciclismo, l’Italia è in grado di togliersi altre soddisfazioni, ma nella madison femminile non è riuscita a raggiungere il podio. Altre due italiane sono scese in pista, si tratta di Rachele Barbieri e Martina Fidanza.

La Gran Bretagna parte forte, si registra anche la caduta di Evans. Dopo un errore nel primo sprint, l’Italia si è risollevata fino ad arrivare al quarto posto alle spalle di Gran Bretagna, Francia e Danimarca. A metà gara le azzurre iniziano a perdere un po’ di terreno e si registra l’allungo decisivo delle avversarie, l’Italia crolla al sesto posto e non ha la forza di reagire. Vince la Gran Bretagna, alle spalle Danimarca e Francia. Solo un sesto posto per l’Italia.