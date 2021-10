Chi è Erik Botheim, il gemello di Haaland che ha spazzato via la Roma: la passione per il rap ed il videoclip musicale [VIDEO]

SportFair

L’ultima giornata di Conference League ha lanciato alla ribalta un nuovo calciatore: si tratta di Erik Botheim, attaccante del Bodo Glimt protagonista di una doppietta fantastica contro la Roma. La squadra norvegese ha disputato la partita della vita contro i giallorossi, la sfida non è stata quasi mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 6-1. Erik Botheim è un calciatore norvegese, attaccante del Bodo Glimt, è ancora un classe 2000 e quindi con ancora importanti margini di miglioramento. E’ cresciuto nel settore giovanile del Lyn, poi l’esordio in prima squadra. La prima vera occasione si è registrata con il Rosenborg, poi il prestito con lo Stabæk. L’esplosione definitiva si è registrata al Bodo Glimt, in 22 partite ha già messo a segno 13 gol, protagonista anche con le giovanili della Norvegia, fino all’Under 19.

Botheim fuori dal campo

E’ considerato il gemello di Erling Haaland, è già un biglietto da visita importante che conferma le qualità del calciatore. E’ salito alla ribalta per la prestazione fantastica contro la Roma in Conference League, Botheim ha realizzato una doppietta e fornito tre assist per i compagni. Ha giocato al fianco del calciatore del Borussia Dortmund durante le esperienze con la Norvegia e ha avuto modo di confrontarsi con un calciatore che è diventato uno dei più forti al mondo. In Conference League in 9 presenze ha realizzato 4 gol e 6 assist che confermano le qualità da goleador e assist-man. E’ un predestinato. Non solo il calcio, Botheim è anche un appassionato di musica. E’ salito alla ribalta anche per la produzione di un video musicale, proprio in compagnia di Haaland. Dopo l’exploit contro la Roma il videoclip è diventato virale. E le grandi squadre hanno già messo sul taccuino il nome di Botheim, destinato a diventare un nuovo fuoriclasse del mondo calcio.