Inter, fa tutto D’Ambrosio: proteste dell’Empoli per un rigore, poi il gol [VIDEO]

SportFair

Continua il programma della decima giornata del campionato di Serie A, si gioca la partita tra Empoli e Inter. Le due squadre sono in lotta per obiettivi diversi, la salvezza e lo scudetto. Già i primi minuti regalano grosse emozioni, il protagonista è D’Ambrosio.

L’esterno nerazzurro salva un gol già fatto dopo pochi minuti, poi qualche protesta per un contatto in area di rigore dei nerazzurri con Bajrami, l’arbitro non viene richiamato al Var. La gara si sblocca dopo 34 minuti, pallone perfetto di Sanchez e il colpo di testa di D’Ambrosio è da attaccante vero.