Empoli-Inter, entrata killer di Ricci: espulsione e squadra di Andreazzoli in 10 [VIDEO]

Empoli e Inter sono in campo per la decima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Andreazzoli è in corsa per la salvezza, mentre quella di Simone Inzaghi per la vittoria dello scudetto.

Emozioni nel primo tempo ed il protagonista è D’Ambrosio. L’esterno dell’Inter prima salva un gol già fatto, poi contatto dubbio nell’area di rigore dei nerazzurri con Bajrami, infine il gol del vantaggio di testa.

Al 52′ l’Empoli rimane in 10, entrata killer di Ricci su Barella, non ci sono dubbi sull’espulsione, rosso diretto da parte dell’arbitro.