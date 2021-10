Esordio deludente per Emma Raducanu ad Indian Wells: la campionessa degli US Open subito ko

SportFair

Emma Raducanu ko all’esordio nel torneo Masters 1000 di Indian Wells: il ritorno in campo dopo il clamoroso successo agli US Open non è stato roseo per la tennista britannica che è stata sconfitta al secondo turno.

A 27 giorni dall’impresa di New York, la 18enne che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero, non è riuscita a giocare lo stesso tennis dei campi del Flushing Meadows nel deserto californiano, cedendo alla bielorussa Sasnovic per 6-2, 6-4.

Il successo di New York ha fiondato la britannica sotto i riflettori e adesso non è stata all’altezza delle aspettative: dopo le partecipazioni al Met Gala e alla premiere di James Bond, che le hanno dato un assaggio della sua nuova vita, Emma Raducanu non è riuscita a vincere il match di esordio ad Indian Wells, per via del suo stile troppo offensivo e di qualche errore di troopo.

Sicuramente la vittoria agli US Open hanno alzato le aspettative su Emma Raducanu, che senza quel trionfo clamoroso oggi non farebbe parlare di sè per questa sconfitta contro una ex top 30 di grande esperienza. La 18enne è tutt’altro che esperta nonostante la vittoria di uno Slam e bisogna ricordare che il torneo di Indian Wells è per lei solo il terzo a livello World Tour.