Elisa Balsamo sontuosa: splendido bronzo nell’omnium ai Mondiali su pista di Roubaix

L’Italia sorride ancora al velodromo di Roubaix, dove sono in corso i Mondiali di ciclismo su pista. Dopo l’argento ed il bronzo di Milan e Ganna nell’inseguimento individuale, in Francia arriva un altro podio per l’Italia.

E’ Elisa Balsamo a mettersi al collo uno splendido bronzo: la campionessa del mondo su strada ha disputato una gara splendida, chiudendo seconda all’ultimo sprint e, dunque, chiudendo la sfida dell’omnium terza, alle spalle dell’inglese Katie Archibald e della belga Lotte Kopecky. L’Italia si conferma prima nel medagliere della rassegna iridata.