Viviani show! E’ lui il re dell’Eliminazione: il Profeta d’oro ai Mondiali di Roubaix

Roubaix è davvero magica per gli italiani! Dopo l’argento di Consonni e Scartezzini nell’americana, arriva un risultato davvero speciale: Elia Viviani si mette al collo uno strepitoso oro.

Il ciclista italiano ha conquistato la vittoria dell’unica gara della pista che non era ancora riuscito ad ottenere in carriera e che sembrava per lui stregata. Il Profeta indossa quindi la maglia arcobaleno trionfando nell’Eliminazione. Il capitano azzurro si è lasciato alle spalle il portoghese Leitao ed il russo Rostovtsev.