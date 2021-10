Elia Viviani è strepitoso: bronzo nell’omnium, il finale è da fuoriclasse

SportFair

L’Italia continua a togliersi grandi soddisfazioni al Mondiale di ciclismo su pista: è arrivata un’altra medaglia grazie ad Elia Viviani che ha conquistato il bronzo nell’omnium.

Dopo una partenza tranquilla, il ciclista italiano si è scatenato nel finale: a 40 giri dalla fine era a 30 punti dal bronzo. La rimonta è stata da fuoriclasse assoluto, è arrivato il terzo posto. Oro per il britannico Hayter, argento per l’Australia con Gate. Tre ori, due argenti e tre bronzi per gli azzurri in attesa dell’ultima giornata del mondiale prevista per domenica.