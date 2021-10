Dzeko all’incrocio: grandissimo gol del bosniaco nel match Inter-Tiraspol [VIDEO]

SportFair

L’Inter non può sbagliare. I nerazzurri sono in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, la squadra di Simone Inzaghi non può permettersi un passo falso. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid e il pareggio con lo Shakhtar i nerazzurri sono obbligati a conquistare i tre punti.

La compagine di Simone Inzaghi mette in mostra le qualità dal punto di vista tecnico già dai primi minuti, ma non riesce a concretizzare. Il gol arriva al 34′ con Dzeko: il tiro dello bosniaco è perfetto e si infila all’incrocio dei pali.