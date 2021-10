Due Ducati nella top-3 delle Fp4 di Austin! Miller si ripete, bene Bagnaia

SportFair

E’ terminata la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp delle Americhe. In attesa delle qualifiche, che partiranno a breve, i piloti della MotoGp sono scesi in pista per le FP4 texane.

E’ stato ancora una volta Jack Miller a piazzarsi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle il campione del mondo in carica Mir e Bagnaia. Quarto tempo per Zarco, che precede il suo connazionale Quartararo, leader della classifica piloti. Ottavo invece Marc Marquez, mentre Dovizioso e Rossi continuano a piazzarsi fuori dalla top 15, rispettivamente 15° e 18°.