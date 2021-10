Mick Doohan, la condizione di Marquez e le critiche alla Honda: “la moto è andata alla deriva”

SportFair

Dopo il Gp di Austin, vinto da un eccezionale Marc Marquez, che si è lasciato alle spalle Quartararo e Bagnaia, i piloti della MotoGP si godono un po’ di relax in vista delle ultime tre gare stagionali. La prossima settimana si corre a Misano, ma difficilmente Marc Marquez riuscirà a ripetersi. Lo spagnolo della Honda, nonostante la sua splendida vittoria in Texas, non ha ancora recuperato la sua forma fisica dall’infortunio alla spalla, ma nonostante ciò c’è chi è certo che riuscirà a tornare competitivo e forte.

“È chiaro che sa guidare, ma non è in grado di farlo come prima. Ma con il talento che ha ha e se la Honda riesce a far tornare la moto ad essere un po’ consistente, potrebbe aver bisogno di essere ammorbidita un po’, penso che abbia sicuramente le carte in regola per poter ambire ad un altro titolo“, ha affermato Mick Doohan nel podcast In the Fast Lane.

Non è mancata poi una frecciatina alla Honda: “penso che Márquez non sia davvero in forma al momento. Penso che anche la moto sia andata un po’ alla deriva. Chiaramente la Honda non è più la moto di prima… Marc sta appena iniziando ad avere un po’ di forza nel braccio destro, quindi penso che fosse quello il problema. Lo sport non aspetta mai nessuno, è stato via molto tempo e i piloti, stanno gareggiando settimana dopo settimana“, ha concluso.