Donnarumma a ‘Le Iene’: “sarò sempre un rossonero”, poi il tatuaggio (lavabile) dello stemma [FOTO]

Gli ultimi giorni sono stati particolari per Gigio Donnarumma, il portiere della Nazionale è stato fischiato da San Siro durante la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. La colpa dell’estremo difensore è stata quella di rifiutare il rinnovo proposto dal Milan per trasferirsi al Psg. Donnarumma è stato ospite di ‘Le Iene’, il programma andrà in onda martedì sera su Italia 1.

Il portiere è stato raggiunto da Alessandro Onnis e ha commentato proprio i fischi dei tifosi rossoneri. “C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni al Milan e quindi è sempre un’emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente. Se voglio dire qualcosa a tutti i tifosi milanisti? Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero. Spero di essere accolto meglio la prossima volta, lo spero davvero”. Poi Donnarumma si tatua lo stemma del Milan, ma si tratta di un tatuaggio lavabile.

Inviato: Come va?

Donnarumma: Bene, tutto a posto dai.

Inviato: Con il francese? Ti stai ambientando?

Donnarumma: Piano piano!

Inviato: Stai imparando la lingua?

Donnarumma: Sto facendo le lezioni, quindi piano piano poi parlerò in francese.

Inviato: Come si dice mi chiamo Gigio Donnarumma?

Donnarumma: Je m’appelle Gigio!

Inviato: Oh ci siamo! E se ti dico baguette?

Donnarumma: La baguette è anche qui baguette!

Inviato: E se ti dico panchenne?

(Donnarumma ride).

Inviato: Ti abbiamo visto molto triste a fine partita.

Donnarumma: C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni al Milan e quindi è sempre un’emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente.

Inviato: Rimaniamo nelle cose belle, facci vedere il tatuaggio.

Poi il tatuaggio con lo stemma del Milan.

Donnarumma: Sempre cuore rossonero!

Inviato: Questo tatuaggio l’abbiamo fatto nella speranza che tornando a San Siro, la prossima volta, i veri milanisti, ti accolgano un po’ meglio.

Donnarumma: Lo spero, lo spero davvero.

Inviato: Vuoi dire una cosa a tutti i tifosi milanisti?

Donnarumma: Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero.

Inviato: Quando arrivi a Parigi, vai da un tatuatore e lo fai diventare permanente?

Donnarumma: Vediamo, vediamo…ok va bene!